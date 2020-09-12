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Футболисты против насилия: почти сто белорусских футболистов выступили против насилия в стране

93 спортсмена, среди которых игроки местного и зарубежных чемпионатов, а также члены сборной Беларуси записали видеообращение, в котором призвали силовиков к ответу и напомнили о правах человека.

Футболисты против насилия: почти сто белорусских футболистов выступили против насилия в стране
Почти сто белорусских футболистов выступили против насилия в стране. Видео доступно в Telegram-канале «Мая Краiнa Беларусь», пишет lenta.ru
 «Мы не можем больше молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег», — сказали они.

18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.

В Беларуси более месяца проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны сотни человек, известно о четырех погибших.
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