Почти сто белорусских футболистов выступили против насилия в стране. Видео доступно в Telegram-канале «Мая Краiнa Беларусь», пишет lenta.ru

«Мы не можем больше молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег», — сказали они.





18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.





В Беларуси более месяца проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны сотни человек, известно о четырех погибших.



