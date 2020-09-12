И ты, Брут? Министр спорта требует уволить подписавшихся спортсменов

Спортсмены с народом / svaboda.org





Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения уволить спортсменов и сотрудников, которые поставили свою подпись под обращением к властям.





“Как нам сообщили из разных источников, министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения руководителям клубов и организаций уволить спортсменов и сотрудников, которые поставили свою подпись под обращением”, — говорится в посте Свободного объединения спортсменов в Instagram.





“Но система, построенная на страхе, дает очевидный сбой. Ряд руководителей оказывает сопротивление, требуя письменного распоряжение, а не устного. Им также угрожают увольнением. Ни один человек свою подпись не отозвал. Спортсмены готовы идти и действовать до конца!”





Белорусский фонд спортивной солидарности готов поддержать каждого, кто пострадает в результате действий со стороны министерства спорта





В середине августа более 500 спортсменов обратились с открытым письмом к властям Беларуси. В нём они требовали:





1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента недействительными и провести повторные выборы





2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и не причастных к противоправной деятельности.





3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.





4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.





5. Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.





6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.



