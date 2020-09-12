– Меня зовут Иван Ганин, и я – двухкратный серебряный призер чемпионата мира, чемпион и призер Кубков Мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу, в национальной сборной с 2008 по настоящее время. Мастер спорта международного класса, – пишет спортсмен. – На ринге всегда дрался честно. С такими же подготовленными бойцами, как и я. После боя всегда жал руку сопернику, независимо от того, победил я или проиграл. Спорт учит сражаться, побеждать и проигрывать с достоинством.





Выборы можно сравнить с соревнованием. С самого начала, еще с предвыборной кампании, власти вели не чистую «игру». Но то, что делают люди в форме, а теперь уже и «на гражданке», я отказываюсь понимать.





Нежелание власти услышать свой народ, ее неспособность к диалогу, говорит о том, что она потеряла доверие значительной части общества, потеряла связь с реальностью, и должна сложить свои полномочия.





Я не хочу жить во лжи. Я хочу, чтобы мой голос был услышан. Я против насилия. Я против беспредела. Я за свободу гражданских прав. Я горд быть белорусом! Я люблю свой народ! Наша сила – в единстве!



