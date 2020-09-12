Ранее высшим достижением Тима на "US Open" был выход в четвертьфинал в 2018 году.





В финальном матче "US Open-2020" Доминик Тим встретится с Александром Зверевым. 23-летний немецкий теннисист в упорном полуфинальном матче обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.





Финальная игра "US Open" Зверев — Тим состоится 13 сентября.





А накануне, 12сентября, пройдет женский матч - белоруска Виктория Азаренко втретится с ракеткой номер 1 Наоми Осака.