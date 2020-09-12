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В детстве три года пролежал почти недвижимым, а сейчас он самый мускулистый парень в Беларуси

Лунинчанин Евгений Аминов – поистине легендарная личность. С болезнью, которую перенёс в детстве, мог остаться инвалидом, но благодаря врачам и собственным усилиям, упорству, занятиям спортом и правильному питанию стал чемпионом страны по бодибилдингу.

В детстве три года пролежал почти недвижимым, а сейчас он самый мускулистый парень в Беларуси
О двойной победе Евгения на республиканском чемпионате «Медиа-Полесье» сообщило накануне. Напоминаем: золото – в весовой категории 90 кг, и золото – среди юниоров до 23 лет. Ему во время соревнований едва исполнилось 22 года. Как признаётся сам Евгений, он был самым юным из участников соревнований в данной категории, но это не помешало ему обойти всех соперников и вырвать победу.

— Начался мой жизненный путь не с самых ярких красок, так как в пятилетнем возрасте я попал в лечебный санаторий «Лахва», — рассказал собеседник. — Находился там три года с болезнью Пертеса – разрушение тазобедренной кости около паха. Лежал на вытяжках. Ходить не мог и на протяжении трёх лет лежал на кровати либо передвигался на коляске. Потом меня поставили на костыли, какое-то время проходил на них, но вскоре отбросил и принялся ходить без никаких подпорок. Это было нереальное чувство. Что значит научиться заново ходить и ощущать землю своими ногами. Большое спасибо докторам этого врачебного учреждения. В первую очередь они поставили меня на ноги.

Евгений с сестрой Валерией, новорожденной племяшкой Полиной, родными

После оздоровительного периода в Лахве Евгений — ученик Лунинецкой школы №2. В 9 классе начал увлекаться спортом, посещать спортивные площадки. Спустя время, друзья предложили сходить «за компанию» в спортзал. Согласился.
 
— Попав туда, меня затянула атмосфера. Когда пришёл, весил 47 кг. Сейчас вес в моей лучшей форме 94 кг. Далее активно начал заниматься паурлифтингом и в 16 лет выполнял становую тягу весом 255 кг. Выступал на соревнованиях, занимал призовые места в Брестской области.

В зале были размещены плакаты культуристов. Евгения заинтересовал бодибилдинг эстетичной мускулатурой и наглядным трудом, который вкладывают спортсмены для достижения такой формы. Решил попробовать.

Первые соревнования состоялись в 2015 году.

— Было мало опыта, и я показал не лучший результат, тем не менее занял первое место в юношеском разряде до 18 лет. Меня это замотивировало, и я углубился в науку такого вида спорта, изучил все его тонкости, подход к тренировкам и питанию. Мне нравилось это. С каждым днём моя жажда к бидиболдингу становилась всё сильнее и сильнее.

В 2017 году Евгений решился выйти на сцену. Понадобилось 6 месяцев, чтобы сделать лучшую форму.

Результат вступительного сезона – 2 место на Кубке железного льва в Могилёве. Самая главная победа – 1 место на Чемпионате Республики Беларусь по бодибилдингу.

— Я получил колоссальный опыт и знания за этот промежуток времени, ощутил и попробовал всё на себе.


Затем Евгений был призван на срочную военную службу. Перед этим событием он успел отучиться на курсах персонального тренера и поработать в этой должности полгода.

 
— В армии я не переставал заниматься спортом, — говорит Евгений. — Выступал на соревнованиях по гирям. Привёз домой три золотых медали. Затем выступал по многоборью ВСК.

Кроме сказанного выше, Евгений — воин-спортсмен 1 разряда в беге на 3 км и подтягивании.

— В свободное время старался получить как можно больше полезной информации про фитнес, тренировки и питание. Изучал различные книги и литературу.

После демобилизации Евгений полтора года работает персональным фитнес-тренером в тренажерном зале «Адреналин» Лунинца.

— Мной проведено уже более трёх тысяч персональных-тренировок, я получаю удовольствие от своей работы, особенно когда вижу стремление у своих клиентов.

И с радостью хочу продолжать работать именно в этой сфере, — сказал собеседник.

После службы в армии Евгений принял решение готовиться к весеннему соревновательному сезону. Но всему помешала пандемия, все турниры были отменены.

— Я очень расстроился, — признаётся Евгений. – В апреле и мае отдыхал, а затем стало известно, что будет проходить Чемпионат Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу 30 августа. И решился подготовиться. Теперь в моей копилке на две золотых медали стало больше. В столице я произвёл большое впечатление на судей, спортсменов и знаменитых людей в нашем спорте. После соревнований подходило большое количество людей и высказывали своё восхищение про мою форму, что очень хорошо выступил. Особенно вызывало удивление, когда узнавали, что к соревнованиям я готовился сам, без тренера, и сделал очень впечатляющую форму.

30 августа в Минске прошёл 33-й Чемпионат Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу 2020 года.
В соревнованиях принимали участи более ста человек, как мужчины так и девушки. Было представлено 19 номинаций.
Лунинчанин Евгений Аминов удостоился двух золотых медалей, чемпион Беларуси.
Анатолий Крейдич
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