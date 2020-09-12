ММА. Белорус Петр Романкевич победил камерунца Кристиана Вуапи

В весовой категории свыше 90,7 кг Романкевич взял верх техническим нокаутом. После первого раунда из четырех Вуапи отказался от продолжения поединка.





Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе российского бойца ММА Сергея Харитонова и британского боксера Дэнни Уильямса. В со-главном событии россиянин Федор Чудинов сразится за пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг с британцем Умаром Садиком.



