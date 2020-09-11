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Надежда Скардино: «Швейцарский борец, приехавший на сборы в Минск, решил прогуляться по городу и тоже попал в переделку. Провел 6 суток в ИВС»

Олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Беларуси Надежда Скардино рассказала о швейцарском спортсмене, которого задержали в Минске, передает «Прессбол».



«Кстати, швейцарский борец, приехавший на сборы в Минск, решил прогуляться по городу и тоже попал в переделку. Провел 6 суток в ИВС. Но ему повезло, когда поняли, что иностранец. Еще легко отделался… Вмешался министр иностранных дел Швейцарии, Макей вроде бы посодействовал», – сказала Скардино.
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