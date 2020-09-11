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Виктория Азаренко: хочу, чтобы женщины во всем мире поверили, что они могут все

Виктория Азаренко после победы над Сереной Уильямс (1:6, 6:3, 6:3) в полуфинале "US Open" поделилась эмоциями от возвращения в финал турнира "Большого шлема" спустя 7 лет.




- Семь — мое любимое число, поэтому так и должно было случиться. Очень благодарна за возможность сыграть с таким чемпионом в полуфинале. Дорога к финалу требует обыгрывать лучших игроков, и сегодня был именно такой день.

Надеюсь, это вдохновит женщин пойти за своими мечтами. Я чувствую, как вы не всегда способны найти себя в чем-то одном, так как есть много вещей, где мы способны преуспеть. Быть родителем — самое важное, кем я могу быть в этой жизни, но еще я теннисистка, боец на корте. Хочу следовать за мечтой, вдохновляя своего ребенка. Хочу, чтобы женщины во всем мире поверили, что они могут все.

Я знала, что этот матч никогда не закончится и сказала себе об этом еще до игры. Не думала, что конец близок при счете 5:3, потому что я уже бывала при таком счете. Тогда я была молода. Сейчас мое эго находится ниже, и результат приходит.

Это каждодневный труд, чтобы чистая голова и взбудораженное тело работали заодно. Нет болельщиков, от которых можно было бы получить энергию, поэтому приходилось давать ее себе самой, — цитирует Азаренко wtatennis.com.
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