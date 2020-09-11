Многие в Беларуси занимаются спортом. Не профессионально, а для себя. Тренажерный зал, пробежки, воркаут, гантели и отжимания дома – вариантов много. Люди всеми силами стараются держать себя в форме.





Однако выборы, а точнее массовый «хапун», начавшийся после них, порой нарушает привычный распорядок. Ведь как показывает практика, в застенках может оказаться любой. Но даже находясь на «сутках», белорусы не перестают быть зожниками.









«Ребята даже бегали в камере от стенки к стенке, чтобы разогнать мышцы»

Антон, 35 лет





– Я родился в Нижнем Тагиле, но большую часть сознательной жизни провел в Гомеле. Там пошел в первый класс, изучал историю по учебникам «Мая Радзіма Беларусь» с бело-красно-белой обложкой. Видел падение в «пердив» великого «Гомеля» и его последующее чемпионство, вкушал зарубы с «Ливерпулем».





Последние годы я живу и работаю в Москве. Мой тренажерный зал в жизни – это две гантели, которыми я стал активно пользоваться, когда перешел на самоизоляцию из-за коронавируса. С конца марта, чтобы не зажиреть и быть стройным, как кипарис, машу гантелями и отжимаюсь.





Стараюсь делать в день минимум 100 отжиманий для поддержания формы и брюха. Шлифую же это велосипедом. Благо расстояния в Москве огромные, перепады высот есть. Чувствую, что стал поджаристей, и из шести подбородков осталось где-то три-четыре. В общем, для меня такая любительская физкультура работает.





9 августа был мой день рождения, приехал домой отметить его с семьей и друзьями. 10 августа мы с другом гуляли по улицам. Подошли к оцеплению и спросили, можно ли пройти на маршрутку, чтобы проехать домой. Нам разрешили, но возле остановки другой кордон сказал, что нам тут не место и прогнал.





Мы прошли несколько метров, как сзади налетел ОМОН и скрутил нас. Просто задержали без каких-то объяснений.





В камере нас было шестеро. Она была небольшая – квадратов 25-30. Три двухъярусных кровати, стол с небольшими скамейками, туалет без дверей, видеокамера в углу, радио, играющее круглые сутки, и яркий свет ночью, который освещает всю камеру. А еще в глазок периодически смотрят надзиратели. Но все было чисто. В общем, к гостиничным условиям претензий не было :).





У нас получилась самая «отъявленная» камера. Из 35 человек на этаже, только нам шестерым дали 15 суток. Максимально, что могли. Когда мы поняли, что это дохрена и одними разговорами себя занимать не будешь, решили поиграть в «Камень-ножницы-бумага», но добавить туда физкультуры. Играли на приседания, отжимания и планку. Это хороший способ не зажиреть. Потому что на прогулку нас за первые пять дней так и не вывели.





Оказалось, когда играет шесть человек, то выходит очень смешно. Партии могли идти очень долго. Надо же, чтобы выпала определенная комбинация. Все становятся вкруг и по команде выбрасывают один из трех объектов. Проигравший только один.





Если выпадает три камня против трех ножниц, то проигравшие «ножницы» продолжают втроем, чтобы определить главного неудачника, а обладатели трех камней с хохотом продолжают наблюдать за этим действом. Если выпадает смесь всех трех составляющих, то игра продолжается следующим раундом.





В процессе додумали правила, что если ты вылетаешь в первом раунде (выпадают одни ножницы против пяти камней, например), то задание учетверяется, если во втором – утраивается, если в третьем – удваивается. С нами сидел строитель Максим – хороший, скромный парень.





Он долго не соглашался играть. Мы его уговаривали, говорили, что не будет у него учетверения, что нет шансов, чтобы с первого раза он бросил одно, а мы все другое. В общем, ему с первого раза учетверение и прилетело. Это вызывало дикий смех – даже надзиратель заглянул в окошко. Они вообще к нам очень часто заглядывали. Людей на сутки посадили, а они ржут, как кони.





Наказание проигравший выбирал сам. Начинали с пяти отжиманий, 10 приседаний и 15 секунд планки. Когда проиграешь пять раз подряд, нагрузка на мышцы ощущается. В итоге получался определенный комплекс упражнений. Но я отжимался не только во время игры. Играли мы два раза в день, а в остальное время я работал еще – нужно ж было набрать 100 отжиманий.





Ребята даже бегали в камере от стенки к стенке, чтобы разогнать мышцы. Камера была метров шесть или семь в длину. Бежали километр. Надзиратели снова заглядывали в глазок и смотрели, что за дураки бегают по камере. Но никто не запрещал. Мы даже своим рвением сокамерника подсадили на ЗОЖ. Валентин – парень с пузиком – сказал: «Выхожу, бросаю пить!» И давай отжиматься, приседать и бегать от стенки к стенке.





«Подкладывал под копчик покрывало и делал самые простые скручивания»

Павел, 22 года





– Всю жизнь занимался футболом, но в 20 лет получил тяжелую травму: разорвал крестообразные связки, мениск. В общем, полный букет. Пытался восстановиться, но сломался еще раз. Понял, что с профессиональным футболом конец, и решил сконцентрироваться на тренерской деятельности. После окончания БГУФК меня направили на отработку в Щучин.





Сейчас я тренер по футболу в местной ДЮСШ. Форму поддерживаю. Играю на любителях, бегаю по утрам и вечерам, в зависимости от загрузки дня. Кроме того, для работников школы тренажерка бесплатно. До августа ЗОЖ был довольно регулярным, но потом как-то стало не до этого. Сейчас потихонечку возвращаюсь «к жизни». Взялся за себя плотно. Хочу пойти на судейские курсы. Нужно приходить в форму.





6 августа шел с работы, мне позвонил директор: «Тут приехали ребята с тобой поговорить. Что ты натворил?» А я ничего такого и не творил. В итоге они подъехали ко мне прямо в городе на обычной машине без опознавательных знаков. Да и они сами были не в форме. Я уверен, что они не представлялись, хотя они утверждают, что называли себя. Завезли в РОВД, стали водить по кабинетам, ждать какого-то начальства.





Оказалось, что меня взяли за призыв к массовым мероприятиям – я переслал пост из канала Nexta в один щучинский чат, где значился админом. Я на самом деле им не был, просто одна девчонка сделала [админом], чтобы я помог ей настроить чат (она сама не могла). А милиция увидела, что я админ, и задержала. Так мне дали пять суток. И я, кстати, 9 августа голосовал в изоляторе – ко мне специально пришли люди. Свой голос отдал Светлане Тихановской.





Первые двое суток я сидел один. Сперва нервничал, не понимал, что происходит, а на второй день понял, что лежать просто так тоже не вариант. Попросил у капитана, который меня допрашивал, книжку, начал заниматься. Подъем был в шесть утра, около восьми – завтрак: чай, хлеб и кусочек мяса.





Потом осмотр камеры, после которого я до обеда делал пресс. Подкладывал под копчик покрывало, чтобы не было болезненных ощущений, и делал самые простые скручивания – три серии по 30 раз. После обеда два часа читал, чтобы все уложилось, а потом снова качал пресс. И результат, кстати, был заметен – даже чуть рельеф появился :).





Особенность тренировок на «сутках» в том, что каждые 10-15 минут надзиратель заглядывает в глазок камеры, следит, чем ты занимаешься. Бывали те, кто не разрешал заниматься. Поэтому старался делать все, пока никто не смотрит. Благо я сидел в третьей камере и слышал надзирателя заранее, когда он открывал глазок в первой.





И пока доходил до меня, я успевал закончить и убрать матрасик. Но не все дозорные плохие. Была одна девчонка, которая ко мне относилась хорошо. Даже добавки предлагала, спрашивала, нужен ли кипяточек. Я был в шоке от нее, если честно. Передаю ей привет :).





На третьи сутки ко мне подсадили мужика. Он оказался интересной личностью. Ему 62 года, из которых 22 отсидел за воровство. Поначалу было не по себе немного, и я даже перестал заниматься. Но потом понял, что он нормальный мужик, и продолжил. Благодаря ему моя жизнь в камере повеселела. Сергей Сергеич рассказывал истории из жизни. Было очень интересно его слушать.





Правда, надолго по части физкультуры силенок не хватило. Активной работе мешало плохое питание. Белки поступали в очень маленьком количестве. А посылку из дома с курицей, съев которую, я мог получать нормальный белок, мне передали только в понедельник. За день до освобождения.





Поэтому я и не видел смысла делать что-то еще, кроме упражнений на пресс. Да и мужичок очень много курил. Вроде вентиляция в камере была нормальной, но все равно сказывалось на дыхании. Было тяжело.





Как решал проблему с душем? Меня брали, когда я шел с тренировки. У меня с собой были полотенце и шампунь. Мне разрешили их взять с собой. Подмывался каждый вечер. У меня, кстати, скоро второй суд будет за участие в массовом мероприятии. Юрист сказал, что там «суток» будет много. Вот там уже основательно покачаюсь :).





Вообще же, при должном желании в камере можно заниматься спортом. Главное не унывать, отгонять от себя негативные мысли и думать только позитивно. Хоть это и очень тяжело.



«Без карт я бы вряд ли начал отжиматься»

Кирилл, 24 года





– До 19 лет я профессионально играл в футбол, а потом женился – и все. Ладно, закончил не из-за этого, а по другим причинам. В тренажерный зал не хожу, а физическую форму поддерживаю самостоятельно: турники, отжимания, пресс, пробежки. Несколько раз в неделю занимаюсь собой.





За последние месяцы два раза был на «сутках». В июле меня ОМОН взял в центре города на акции протеста. Получил за это 10 суток. В камере был один. И это был один из самых продуктивных периодов в жизни. Если сбит режим дня, то «сутки» позволяют его наладить.





У меня биологические часы были сбиты, и я поправил положение. Делал все, на что не хватало времени раньше, ту же физическую активность. Читал много – по книге-полторы в день. Я был не на Окрестина, а в одном из областных центров. Там сотрудники ИВС были лояльны: приносили книги.





В камере была двухъярусная кровать, а рядом с ней лавка. Становился упором на кровать и лавку и отжимался. Можно было отжиматься от пола, но так чуть выше нагрузка. Еще я интересно имитировал брусья. В углу камеры туалет, который огорожен перегородкой не до потолка. Край стены расположен примерно на уровне второго яруса кровати.





Становился в упор на стену и кровать и работал. Между руками был перепад высот, но незначительный. Чтобы равномерно распределялась нагрузка, менял руки. Раз в день меня выводили на прогулку в камеру, размером четыре на четыре с сеткой вместо потолка. Там можно было немного побегать, сделать растяжку или провести беговую разминку.





Второй раз меня задержали 9-го утром. Превентивно. Сидел в СИЗО, но по правилам ИВС. Из-за этого была дикая путаница среди надзирателей. На прогулку так не разу и не вывели. Там занимался спортом, проигрывая в карты или шашки. Когда сидел один, понимал, что никто меня развлекать не будет. И сила воли проявлялась отчетливо.





А в СИЗО нас сидело восемь. И мы общались постоянно. Без карт я бы вряд ли начал отжиматься. Откуда карты? Одному парню передали тетрадь. Из листов мы сделали карты и играли на отжимания и приседания. Кроме того на столе нарисовали шашечную доску, а фигуры сделали из хлеба. Одни были шариками, а другие – кубиками. Кто проигрывал, тот отжимался.





Когда играли в дурака, правила были такими, что отжимались всегда два человека – дурак и тот, кто остался с ним. Только дурак на пять раз больше. Начинали с 15 отжиманий и приседаний за проигрыш, заканчивали уже 25-ю. За несколько дней прокачались :).





Подряд могли сыграть очень много партий. Занимало все три-четыре часа в день, но люди менялись. Так бывало, что одни и те же ребята проигрывали по несколько раз подряд и откалывались. Три раза проиграешь, отожмешься 60 раз – мышцы забиваются.





У нас был парень-качок. Здоровый такой. Он интересно туалет приспособил. В СИЗО туалет отличается от туалета в ИВС. Там это полностью закрытая комната, но без двери. При этом есть дверной проем. И над ним есть дырка в стене, куда можно что-нибудь просунуть. И этот парень просовывал туда полотенце и подтягивался.





Полотенце вафельное, плотное. Выдерживало. Некоторые ребята цеплялись руками и ногами за верхний ярус кровати и подтягивали себя к нему. Пресс качать там тоже было много возможностей. Достаточно было лечь на свою кровать, закинуть ноги наверх, зацепить их за верхний ярус и работать.





Душ? В ИВС при стандартной загруженности он был положен один раз в неделю. Но во второй раз нас никуда не водили. Проблему решали с помощью влажных салфеток. Так же есть раковина, дают мыло. Можно умываться и мыться прямо там.