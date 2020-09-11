Председатель ФК «Слуцк»: «Я понимаю, что зима большая, но сколько можно переносить наши матчи?»
Молодечненцы не увидят матч 23 тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу «Энергетик-БГУ» — «Слуцк». Игра в Молодечно на домашней поляне «студентов» перенесена с 13 на 30 сентября.
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» 10 сентября сообщила об этом на своем интернет-сайте.
Причина в том, что три футболиста «Энергетика» были вызваны в состав молодежной (U-21) сборной Беларуси для подготовки и участия в сентябрьских матчах квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) 2021 года. Эти футболисты до сих пор находятся в расположении молодежной сборной в Португалии «с учетом сложившихся обстоятельств».
Федерация не расшифровывает, что это за «сложившиеся обстоятельства». Однако председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал МЛЫН.BY, что причина — коронавирус, который выявили у шести футболистов белорусской сборной.
14:45 11/09/2020
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