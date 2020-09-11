Ассоциация «Белорусская федерация футбола» 10 сентября сообщила об этом на своем интернет-сайте.





Причина в том, что три футболиста «Энергетика» были вызваны в состав молодежной (U-21) сборной Беларуси для подготовки и участия в сентябрьских матчах квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) 2021 года. Эти футболисты до сих пор находятся в расположении молодежной сборной в Португалии «с учетом сложившихся обстоятельств».



