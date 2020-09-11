Александр Лесун: откуда взялся этот "озверин"?













- Я до сих пор не понимаю, как можно было 9 августа и в последующие дни так издеваться над людьми. Насилие просто зашкалило. Семь тысяч задержанных за три дня, тысячи избитых, морально и физических униженных — это край. При этом до сих пор не слышал о том, что против сотрудников внутренних дел, явно превысивших полномочия, завели хотя бы одно уголовное дело.





Хотел бы вернуться к теме покалеченных людей. Их били направо и налево. Мои знакомые тоже пострадали. Кто-то вышел в кафе покушать, кто-то пошел в магазин за макаронами, и всех приняли люди в черном без знаков отличия, распихав в автозаки. Семь тысяч задержанных! У нас население в некоторых городских поселках меньше. Целый населенный пункт просто вымели метлой за несколько дней.





Я вообще против всяческих столкновений. По мне все люди могут голосовать, как хотят, а потом выходить и отстаивать свое мнение, если с чем-то не согласны. Без мордобоя и вооруженных столкновений. Протестующие не громили город, не нападали на ОМОН до применения к ним светошумовых гранат и резиновых пуль, не выискивали по подворотням сторонников Лукашенко. Абсолютно мирный протест был. Но вдруг начались эти разгоны с применением спецсредств. Зачем? Я понимаю, что, возможно, где-то были провокаторы, но это единичные случаи, которые и подавлены должны были быть единично, а тут массовым "хапуном" 7000 человек захватили. Они что — заложники? Они-то какое отношение имели к тем провокаторам, которые что-то там бросали в силовиков? Факт неизбирательного насилия налицо. Многие люди пропали без вести, в больницах до сих пор лежат покалеченные.





Беларусь — моя родина, я родился там, в Борисове. У меня сейчас сердце болит, глядя на все то, что творится на моей земле. Откуда взялись эти ребята, которые издевались и избивали своих соотечественников? Откуда взялся этот "озверин"? Они же тоже граждане Беларуси, как я полагаю. Как же они могли бросить себе под ноги тот народ, который должны защищать по их же нормативным документам?



