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Молодежная сборная возвращается в Минск. В Португалии остались Лукашевич, Прищепа и Вегеря, у которых был обнаружен COVID-19

Молодежная сборная Беларуси возвращается в Минск. Напомним, что матч квалификации Евро против Португалии был отложен из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких футболистов нашей команды.

Напомним, «молодежка» долть с португальцами в рамках квалификации чемпионата Европы-2021 (U-21), однако накануне встречи у защитника «Шахтера» Ильи Лукашевича, его коллеги по амплуа из «Минска» Дмитрия Прищепы, а также хавбека Романа Вегери, недавно расторгнувшего контракт с «Неманом», был обнаружен коронавирус.

Ни у кого в команде симптомов нет. У ребят с положительным тестом – симптомов никаких нет.

Сегодня команда возвращается регулярным рейсом в Минск через Амстердам. В Португалии остались только футболисты, у которых был обнаружен COVID-19, а также доктор и менеджер команды. 
Tribuna
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