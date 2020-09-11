Напомним, «молодежка» долть с португальцами в рамках квалификации чемпионата Европы-2021 (U-21), однако накануне встречи у защитника «Шахтера» Ильи Лукашевича, его коллеги по амплуа из «Минска» Дмитрия Прищепы, а также хавбека Романа Вегери, недавно расторгнувшего контракт с «Неманом», был обнаружен коронавирус.





Ни у кого в команде симптомов нет. У ребят с положительным тестом – симптомов никаких нет.





Сегодня команда возвращается регулярным рейсом в Минск через Амстердам. В Португалии остались только футболисты, у которых был обнаружен COVID-19, а также доктор и менеджер команды.