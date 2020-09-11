"От мужского достоинства у этого режима ничего не осталось"

В интервью Свабодзе Елена Левченко рассказала, почему перестала быть аполитичной и так остро переживает нынешние события.





Елена Левченко была среди первых представителей белорусского спорта, кто обозначил свою гражданскую позицию еще до активной фазы президентской кампании. После 9 августа она публично возмутилась масштабом фальсификации результатов голосования и садизмом со стороны силовиков, которые расстреливали, калечили, насиловали мирных протестующих.





О белорусах: Не просить, а требовать, чтобы нас услышали!

Елена Левченко - в числе полутысячи подписантов письма спортсменов с жесткими требованиями к властям, а также в первых рядах участников маршей сторонников перемен.





- Елена, прошел месяц от драматического 9 августа. С одной стороны, за это время произошла небывалая консолидация общества. С другой, стало понятно, на что способны люди, для которых главное — сохранение власти любой ценой. Да Лукашенко и сам демонстрирует, что готов отстреливаться до последнего...





- За этот месяц был и подъем, и упадок — от эйфории до отчаяния. Эмоциональным ударом стало, как 8-9 сентября женщин жестоко хватал ОМОН. После 9-11 августа это снова воспринималось очень больно... Не то чтобы агрессия против людей в форме, но немой вопрос: ну как так можно со своим народом?





Наворачивает чувство безысходности: что делать, как бороться? Ведь наступает полное бешенство. И в тоже время понимаю: сегодня наш народ, как никогда, единый, поддержка идет со всех сторон. Видно в том числе и по спортсменам.





И это помогает двигаться дальше, вселяет надежду и дает силы. Только так можем продолжать, и уже не просить, а требовать, чтобы нас услышали.





Я поиграла во многих странах, мне оттуда пишут, люди вовлечены в солидарность с белорусами. Даже те же россияне. Впечатляют именно мирные протесты, на которые мы имеем право и по Конституции Беларуси, и по хартии ООН. И никто не может понять природу такой жестокости силовиков.





Власть пользуется старыми методами - репрессировать, запугать, избить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убьешь. Это уже совсем другой народ.





- Если говорить о спортсменах, то за выражение позиции уже начали давить. Известна история ультиматума десятиборцу Андрею Кравченко, не дают работать с детьми Александре Герасимене, вывели из национальной команды в триатлоне Валентину Зеленкевич. Инициатор письма к властям Александр Апейкин, который сам подался в эмиграцию, говорит минимум о двух десятках таких случаев...





- Давайте называть вещи своими именами: это репрессии. С одной стороны, смешно слышать их липовые аргументы, чтобы наказать, уволить. С другой - очень грустно.





О законах впоминают только тогда, когда нужно оправдать беззаконие.





Как кого-то арестовать, прикрываются "несанкционированным мероприятием", хотя





каждый человек, повторюсь, имеет право на мирный протест.





А как наказать виновных за насилие - закона нет. Когда били людей и те бросались в Комсомольское озеро, судили спасателей. Абсурд! Парням законом предписано помогать тем, кто в беде. А их сажают, дают под 1000 рублей штрафа, так как не сдали перепуганную молодежь на расправу омоновцам.





Двуличие, воздвигнутое в закон. Как наказать, будет вам закон. А вне его можно бить женщин, облагать бешеными штрафами.





Иногда хочется просто кричать. И все равно надо сохранять стойкость, выдержку.





Думаю, белорусы еще сами не до конца осознают, насколько сильны. Хотя это проявляется ежедневно. Нас пытаются запугать, а мы снова выходим. Более того, присоединяется все больше людей, которые выражают свою позицию.









О власти: Перебить всех, чтобы только усидеть на троне





- О роли женщин во время нынешних протестов сказано много, ваш вклад в этом есть также. Важно ли чувствовать приобщенность к общему делу?





- Кроме воскресных маршей, 5 сентября была на женской акции. Ведь можно читать, следить за трансляциями, но важно быть со своим народом. А это мы все. И если ты там, на улице, то лучше чувствуешь людей. Меня заметили, начали спрашивать. Мол, ну вот одни спортсмены объединились, а что остальные? Не то что боль, а огромный вопросительный знак.





Говорю: "не знаю, возможно, боятся что-то потерять". И стояла одна женщина, посмотрела на меня и сказала: "если таким людям есть что терять, то что говорить о нас, простом народе?". И у меня просто мурашки по коже. Большинство рискует потерять намного больше, но они выходят.





И вот в этом наша сила, наш дух.





А то, что мы вместе, должно еще больше сплотить. Чтобы двигаться, нужно устоять. А тяжелые ситуации только закаляют. Когда сами правоохранители, не протестующие, высадили стекло в кафе, на следующий день выстроилась очередь из желающих КУПИТЬ ЗДЕСЬ чашечку кофе. Поддержать и помочь.





Просто нет слов, я в невероятном восторге. Только вместе мы можем изменить нашу страну и сделать ее такой, какой видим — свободной, независимой, красивой.





- Нелишне упомянуть, что Лукашенко неоднократно делал "гендерно перекошенные" заявления: мол, и Конституция не под женщину-президента, и парад в юбке нельзя принять, и «бедняга» рухнет, если на нее возложить государственную ношу. А заслужили ли белорусы такого мужчину, который демонстрирует не самое достойное поведение, но претендует, чтобы называли «батькой»?





- Как я вижу,





какие-то мужские поступки этот человек уже давно перестал демонстрировать.





Даже исходя из того, что сам имеет детей. Точка отсчета - это не 9 августа. Бить, арестовывать, издеваться начали задолго до того. Мирно стоишь в цепи солидарности, присоединился к велосипедному пробегу — априори преступник. А уж что произошло в день выборов и после, всем просто окончательно разнесло мозг.





Как человек, имея собственных сыновей, может отдавать преступные приказы против других детей? О каком мужском достоинстве речь?

И это же не только про Лукашенко. Вспомните высказывания Караева (глава МВД). Да даже Макея (глава МИД). Мол, за своего 11-летнего ребенка горло перегрызу.





А почему же не видите, что делают ваши омоновцы? Это нормально, когда хватают за горло таких же 11-летних мальчиков и тянут в участок?





Гордиться садизмом, бесчеловечностью? Людей, которых обязаны защищать, стараетесь унизить, причинить боль.



Перебить всех ради того, чтобы удержаться за власть. Так какие вы мужчины?





Про серость: занимают должности и плюют на свой народ

- Как думаете, почему такое стало возможно в европейской стране XXI века? Люди растут в одних дворах, сидят за одними партами, а потом становятся бессловесной массой, боясь хоть что-то возразить боссу.





- Не знаю, может, попадая туда, они только БТ смотрят, их лишают интернета, чтобы становились зомби. Ведь тупо игнорировать преступления или нагло врать, что кто-то сам себе раскрашивает, извините, задницу синей краской, чтобы имитировать гематомы - это мы в какое время откатились?





Никакого сочувствия, ноль эмоций, как рядовая вещь.





Очень страшно, что люди, занимающие высокие должности, так себя ведут





и им наплевать на свой народ. Во всех отношениях. Наверное, их задача-запугать, а кто не поддается — посадить. Но только больше зарываются в Ему, выкопанную для других.





Можно возмущаться тем, что творят с Марией Колесниковой, Светланой Алексиевич и другими, но





эта власть держится на грубой силе и примитивной пропаганде.





Раньше или позже все преступления всплывут. Не сориентировались, склепали фильм о "побеге Колесниковой с друзьями", и вдруг все пошло не по сценарию. Сели в лужу. Или как с перехваченными переговорами Ника и Майка. Ну это же позор!





Если уж беретесь за дело, делайте на уровне, чтобы поверили. А выглядит настолько неуклюже и самодеятельно, что любой адекватный человек увидит подделку. Или это штампуется для определенной категории неприхотливых потребителей?





- Елена, в разговорах с разными людьми, и может, в первую очередь со спортсменами, приходится слышать о прекрасной реинкарнации. Мол, до сих пор политикой не интересовались, на выборы не ходили, клепали голы-секунды, а в этом году политика пришла в дом сама...





- Когда-то в университете я изучала предметы, касающиеся международных политических отношений. Ну и тоже всегда читала новости, старалась понимать, что происходит вокруг. Естественно, сильно не заглублялась. Но сегодня дело не в том, в политике ты или вне ее.





Это жизнь, борьба между Добром и Злом, угнетением и правами человека.





Спортсменам вечно затыкали рты - не лезьте, все равно ничего не понимаете. Нет, извините.





Все, что сегодня происходит в стране, касается абсолютно каждого.





Даже если не вмешиваться и стараться остаться в стороне, это все иллюзия. Коснется так или иначе. Пример Вадима Девятовского. Единственный, вопрос, где он сейчас находится. Ведь прошло много времени, а человек как пропал.





В принципе, не удивлюсь, что его даже нет в стране. Впрочем, главное, чтобы с ним все было хорошо...





О плюрализме: "забатьку" бело-красный-белый флаг невозможен

- Одним из результатов мирных протестов стал своеобразный народный плебисцит о символике. По крайней мере после августовских ужасов не много желающих стать под государственный флаг, которым украшают автозаки, милицию и изоляторы.



