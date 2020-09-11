Португалия. «Молодежка» на карантине

Напомним, «молодежка» должна была сыграть с португальцами в рамках квалификации чемпионата Европы-2021 (U-21), однако накануне встречи у защитника «Шахтера» Ильи Лукашевича, его коллеги по амплуа из «Минска» Дмитрия Прищепы, а также хавбека Романа Вегери, недавно расторгнувшего контракт с «Неманом», был обнаружен коронавирус.





– Все представители делегации сдавали тест накануне матча, в ночь перед ним узнали результаты – три положительных. То есть в составе оставалось 20 человек – по правилам УЕФА это комплект, пусть среди них и три вратаря. Однако правительство Португалии до повторных результатов тестов запретило нам покидать даже номера, не говоря уже о территории гостиницы. В итоге было принято решение, что матч не состоится.









Предприняли необходимые меры по изоляции. Все, включая тренерский штаб и представителей делегации, находятся в номерах. Не выходим даже в коридор – еду доставляют к дверям комнат. За нами постоянно наблюдают. Два раза в день измеряем температуру, отправляем данные португальской стороне. Кроме того, прошло еще одно тестирование. Пока ждем результата, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном. С нами находится руководитель делегации – первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик, который постоянно на связи с Домом футбола. Менеджеры ведут переписку с местными властями. Надеемся, в ближайшее время покинем Португалию, – сказал Яромко.







