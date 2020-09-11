Азаренко впервые победила на «Шлеме» Серену, Осака вышла в финал

В полуфинале US Open шестикратная победительница Серена Уильямс (США, 8 WTA) в 23-й раз встретилась с Викторией Азаренко (Беларусь, 27 WTA). Азаренко впервые победила на «Шлеме» Серену.