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Азаренко впервые победила на «Шлеме» Серену, Осака вышла в финал

В полуфинале US Open шестикратная победительница Серена Уильямс (США, 8 WTA) в 23-й раз встретилась с Викторией Азаренко (Беларусь, 27 WTA). Азаренко впервые победила на «Шлеме» Серену.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Уильямс сделала 6 эйсов, в Азаренко 2 подачи на вылет при пяти двойных ошибках. Американка выиграла 35 очков за счет своих активных действий, у белоруски – 24 винерса. Невынужденных ошибок больше допустила Сернена – 28, у Азаренко – 17, пишет by.tribuna.com
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