Минское «Динамо» остается без генерального директора и без спортивного директора. Дмитрий Басков ушел в федерацию, а Михаил Грабовский сосредоточен на том, чтобы принять бразды управления у Вудкфорта.





И опять белорусы впадают в пучину неопределенности. Менять руководство в начале сезона – это совсем неправильно, но это касается только хоккея», – сказал Шевченко.



