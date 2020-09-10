Алексей Шевченко: «Грабовский сосредоточен на том, чтобы принять бразды управления у Вудкфорта»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал кадровые перестановки в минском «Динамо».
Минское «Динамо» остается без генерального директора и без спортивного директора. Дмитрий Басков ушел в федерацию, а Михаил Грабовский сосредоточен на том, чтобы принять бразды управления у Вудкфорта.
И опять белорусы впадают в пучину неопределенности. Менять руководство в начале сезона – это совсем неправильно, но это касается только хоккея», – сказал Шевченко.
19:26 10/09/2020
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