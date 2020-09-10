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Дзюдоист Сацук о пытках при задержании: «Так быть не должно, и я, конечно же, подписываюсь под письмом»

Максим Сацук, серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо до 23 лет, призер первенства Европы по самбо среди молодежи, неоднократный победитель и призер международных и республиканских соревнований, бывший государственный тренер по дзюдо, один из организаторов II Европейских игр в должности менеджера соревнований по дзюдо, а сейчас работник федерации дзюдо, рассказал о том, каким пыткам он был подвергнут на акции протеста после президентских выборов в Беларуси.

«В ночь с 9-го на 10-е августа мы с моим братом были схвачены ОМОНом в районе театра оперы и балета без всяких на то оснований и помещены на Окрестина. Не буду повторять подробности всего, что там происходило, поскольку об этом много информации. Просто хочу сказать, что исключений там не было: пыткам, скотскому обращению, психологическому давлению подвергались абсолютно все, кто туда попадал.

Ребята, так быть не должно, и я, конечно же, подписываюсь под письмом несмотря на то, что со всех арестантов на Окрестина брали подписки неизвестно о чем (или подписывай, или садись в камеру опять). Так как если не сделать этого сегодня, то правовой беспредел только усилится», – сказал Сацук.
Трибуна
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