«В ночь с 9-го на 10-е августа мы с моим братом были схвачены ОМОНом в районе театра оперы и балета без всяких на то оснований и помещены на Окрестина. Не буду повторять подробности всего, что там происходило, поскольку об этом много информации. Просто хочу сказать, что исключений там не было: пыткам, скотскому обращению, психологическому давлению подвергались абсолютно все, кто туда попадал.





Ребята, так быть не должно, и я, конечно же, подписываюсь под письмом несмотря на то, что со всех арестантов на Окрестина брали подписки неизвестно о чем (или подписывай, или садись в камеру опять). Так как если не сделать этого сегодня, то правовой беспредел только усилится», – сказал Сацук.