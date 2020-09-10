Как посчитал дисциплинарный орган БФФ, клуб нарушил сразу четыре пункта регламента. Прессбол вместе с директором "Крумкачоў" Олегом Давидовичем разбирается, что было не так.





- КДК оштрафовал ваш клуб в общей сложности на 125 базовых величин...





- Во-первых, хочу поблагодарить всех неравнодушных. Поддержка действительно невероятная! Верно, нам дали два штрафа — 75 и 50 базовых величин. Это 3375 рублей.





Конечно, сумма серьезная. Известно, что господдержки у нас нет, 191-й указ наш клуб применять не может, а в загашниках не то чтобы пусто, но, конечно, такие непредвиденные расходы учитывать сложно. Если штраф все-таки придется платить, понятно, будем платить, как бы финансово тяжело нам не было.





Важно сказать, что по итогам матча с "Динамо" наказаны мы не за майки с надписями, как многие пишут в сети. За майки — это история после игры со светлогорским "Химиком", тогда нам выдали предупреждение за "изменение церемонии проведения матча без согласования с официальными лицами".





Игра с "Химиком" проходила без зрителей, и ребята решили выразить позицию по этому поводу. Если помните, майки были с принтами "Мы з народам" и "Футбол для гледачоў".





- Помимо маек, была ведь еще претензия?





- Еще — неправильная работа диктора, объявившего партнеров клуба после начала матча. Что касается свежих санкций, матча с "Динамо", то в решении дисциплинарного органа отмечены четыре эпизода.





Первый — несвоевременное, с опозданием на 40 минут, предоставление матчевого протокола. Второй — задержка игры на 8 минут по вине нашей команды. Третий — замечание по работе диктора (на этот раз объявление составов команд после начала игры). Четвертый — несоблюдение профилактических мер по предотвращению распространения COVID-19.





- Эпизода четыре. Штрафа два...





- Все верно. Задержка матча — это один пункт. Остальные три эпизода — другой. Статья 82 Дисциплинарного кодекса предполагает вариативность штрафа от 50 до 100 базовых величин. Нам дали по нижнему порогу, это по задержке матча. Статья 92 (пункт 1) Дисциплинарного кодекса — здесь про "несоблюдение требований к организации матча", штраф от 10 до 100 базовых величин. Нам — 75...





- Вы согласны со всеми эпизодами?





- Чувства, понятно, противоречивые. Скажем, по работе диктора. Специально посмотрел, как с этим обстояли дела на других стадионах. Три или четыре случайных матча, достаточно ведь только оценить их начало. И везде диктор объявлял уже после стартового свистка. То есть ситуация, за которую нас оштрафовали.





Понятно, что незнание законов не освобождает от ответственности, но давайте говорить и об отсутствии информированности, разъяснительной работы. Если на стадионах происходят систематические нарушения (а это легко проверить, есть же записи прошедших матчей) и вместе с тем до нашего случая не было не только наказаний, но и реагирования на такие факты официальных лиц, можно ставить под сомнение, насколько официальные лица в курсе этих правил.





И в целом: почему такая их внимательность и принципиальность проявилась именно сейчас?





Такие же чувства вызывает и замечание, связанное с коронавирусом. Когда был пик пандемии, федерация не ставила жестких ограничений. Еще не так давно Владимир Базанов говорил, что считает те действия правильными. Знаю, многие с ним согласились.





И вот 1 сентября, за два часа до начала матча с "Динамо", нам приходит письмо о необходимости ограничения продажи билетов и применения определенных схем рассадки болельщиков.





Как это предписание можно было выполнить, если только в интернете мы продали билетов больше, чем был указан порог? Ажиотаж вокруг матча, очереди в кассах. Как в принципе можно было опустить шлагбаум после первых пятисот пришедших на матч болельщиков? Как обеспечить рассадку? Как это сделать при таком количестве болельщиков, если билеты продаются без мест?





И опять же — давайте посмотрим, как аналогичная ситуация разрешалась на других стадионах. Можно зайти хотя бы в паблики клубов и посмотреть фотоотчеты. Думаю, не надо вам рассказывать, что рекомендации не соблюдались.





И, важно: в стране нет чрезвычайного положения в связи с пандемией.





Работают кафе, развлекательные и торговые центры. Ограничения, которые были весной и летом, сняты полностью или частично. А в нашем футболе, получается, наоборот? Почему не в хоккее? Посмотрите фотографии с "Минск-Арены". Та же группа поддержки минского "Динамо" рассажена совсем не в шахматном порядке.





И последнее. Письмо АБФФ, судя по его тексту, имело рекомендательный характер.





- Эпизоды с несвоевременным заполнением протокола и задержкой матча. Здесь вроде бы крыть нечем...





- Эти нарушения имели место. Но давайте расскажу подоплеку. Накануне матча нам сообщили, что разрешат наш выход на поле в майках с портретами пострадавших футболистов, но без надписей. Здесь поясню: сама идея перформанса исходила не от руководства клуба, а от игроков. И их подобное ограничение не устроило. Это же не фотоссесия, пострадали люди — позицию парней можно понять. Они же не заявляли никаких политических требований...





Был очень трудный и очень долгий разговор с командой. Накануне матча вместо подготовки — собрание протяженностью около пяти часов. Ребята не хотели играть.





И наша, руководства, задача состояла в том, чтобы убедить их выйти на поле, не сорвать матч. На мой взгляд, бойкот — это отсутствие действия. Это не решение. Думаю, федерация тоже была заинтересована в том, чтобы игра состоялась.





Парни решили выйти на игру в майках с надписями "Мы супраць гвалту" и "Расолька, Казека... i iншыя". Это была их принципиальная позиция. Они также не вышли бы на игру, если бы Пашу и Сергея не отпустили на волю. И если бы матч проходил без зрителей...





Из-за этого и произошла задержка. Парни вышли из раздевалки впритык, играли практически без разминки.





Посмотрите, матч состоялся в условиях, приближенных к стихийному бедствию. Без преувеличения.





Но игра состоялась и, на мой взгляд, прошла образцово — с учетом всех обстоятельств. Мне кажется, это нужно было отметить... Как и многое другое, что делает наш клуб для развития футбола в стране.





Организуем видеотрансляции, в том числе, с гостевых матчей. Не с одной камеры, пользуемся услугами кампании "Спецмедиа". Сами заказываем съемку с дрона. Это стоит приличных денег!





На всех наших матчах работают комментаторы, часто — профессиональные, а не просто люди с улицы. А нам — про диктора. Послушайте, на наших гостевых матчах, случается, на стадионе вообще диктора нет...





- Как понимаю, будете подавать апелляцию.





- Пока не решили. Изучаем вопрос. Прежде всего, с точки зрения правовой основы такого действия. Что можно обжаловать, в каком размере и, главное, зачем.









- Тем временем в интернете уже собирают деньги на штраф...





- Еще раз всем спасибо, кого эта ситуация не оставила равнодушным. Что касается помощи. Поймите правильно: не хотелось бы иметь имидж клуба, стоящего с протянутой рукой. Несмотря на все эмоции, мы отдавали отчет своим действиям, понимали, какие последствия могут быть.





Да, у нас, по сути, не было альтернативы.





Мы не могли поступить иначе.





Да, надеялись, что и в Доме футбола войдут в положение, ведь федерация — это не только про инструмент для дисциплинарных взысканий, но и, в первую очередь, общественная организация, членом которой является наш клуб.





Но, повторюсь, мы понимали, на что шли. Считайте, это наши проблемы. С другой стороны, от искренней и дружеской помощи отказываться тоже неправильно. Мы изначально ставили цель стать народным клубом. Нашими учредителями являются, в том числе, болельщики. И мы выступаем за любое партнерство — за все, что помогает расти и развиваться.





Еще раз спасибо за поддержку! За моральную, финансовую — любую. Разам зможам перамагчы!