Коля Лукашенко пришел на хоккей в модной майке за $200

Любовь к вещам итальянского бренда Stone Island! Вещи SI легко опознать по патчу с компасом на рукаве.













В такой моднявой куртке Седнев, например, в марте привел «Рух» к исторической победе в чемпионате Беларуси – в дебютной игре брестчане оказались сильнее минского «Динамо».





Солидарен с тренером брестчан в любви к итальянскому бренду, похоже, и Коля Лукашенко.





Вообще, один из главных молодых спортсменов страны за последние пару недель появлялся на публике в различных луках — от обычного костюма до военной формы.





А в среду на матч минского «Динамо» и «Ак Барса» пришел в футболке от SI темно-зеленого цвета. Такая майка стоит в районе 200 долларов. Компанию Николаю составил новоиспеченный глава ФХБ Дмитрий Басков.









Stone Island – часть футбольной культуры с середины 80-х, тогда английские футбольные фанаты привозили из Франции и Италии люксовые бренды как трофеи с еврокубковых выездов.





Благодаря кэжуалам и музыке вещи SI прочно укрепились в британской культуре, а пару лет назад пробили границы США с помощью Дрейка.