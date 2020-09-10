+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Коля Лукашенко пришел на хоккей в модной майке за $200

Что общего у Пепа Гвардиолы, главного тренера «Руха» Александра Седнева и Коли Лукашенко?

Любовь к вещам итальянского бренда Stone Island! Вещи SI легко опознать по патчу с компасом на рукаве.



В такой моднявой куртке Седнев, например, в марте привел «Рух» к исторической победе в чемпионате Беларуси – в дебютной игре брестчане оказались сильнее минского «Динамо».

Солидарен с тренером брестчан в любви к итальянскому бренду, похоже, и Коля Лукашенко. 

Вообще, один из главных молодых спортсменов страны за последние пару недель появлялся на публике в различных луках — от обычного костюма до военной формы. 

А в среду на матч минского «Динамо» и «Ак Барса» пришел в футболке от SI темно-зеленого цвета. Такая майка стоит в районе 200 долларов. Компанию Николаю составил новоиспеченный глава ФХБ Дмитрий Басков.


Stone Island – часть футбольной культуры с середины 80-х, тогда английские футбольные фанаты привозили из Франции и Италии люксовые бренды как трофеи с еврокубковых выездов. 

Благодаря кэжуалам и музыке вещи SI прочно укрепились в британской культуре, а пару лет назад пробили границы США с помощью Дрейка.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]