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Спортсмены против насилия - подписантов просят отозвать подпись и угрожают исключением из сборной

Как стало известно Tribuna.com, ряду подписантов письма за новые выборы и против насилия начали поступать звонки от тренеров с просьбой отозвать подпись.

Спортсмены против насилия - подписантов просят отозвать подпись и угрожают исключением из сборной
По информации Фонда спортивной солидарности, спортсмены ссылаются на указание министра спорта Сергея Ковальчука.

В случае отказа от отзыва подписи спортсменам грозят исключением из списка национальных команд.

Белорусский фонд спортивной солидарности заявляет о недопустимости такого давления, а также заявляет о том, что все факты давления фиксируются и готовятся для направления в МОК, ЕОК и международные федерации.


«В то же время, мы призываем всю спортивную общественность Беларуси и мира проявить максимальную солидарность с нашими спортсменами, на которых оказывается давление за их гражданскую позицию!

На данную минуту ни один спортсмен не отказался от своего требования! Белорусские атлеты проявляют мужество и стойкость», – говорится в заявлении Фонда на странице в Facebook.

Напомним, что на данный момент письмо подписали более 500 человек, которые так или иначе связаны со спортом.
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