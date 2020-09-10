По информации Фонда спортивной солидарности, спортсмены ссылаются на указание министра спорта Сергея Ковальчука.





В случае отказа от отзыва подписи спортсменам грозят исключением из списка национальных команд.





Белорусский фонд спортивной солидарности заявляет о недопустимости такого давления, а также заявляет о том, что все факты давления фиксируются и готовятся для направления в МОК, ЕОК и международные федерации.





«В то же время, мы призываем всю спортивную общественность Беларуси и мира проявить максимальную солидарность с нашими спортсменами, на которых оказывается давление за их гражданскую позицию!





На данную минуту ни один спортсмен не отказался от своего требования! Белорусские атлеты проявляют мужество и стойкость», – говорится в заявлении Фонда на странице в Facebook.





Напомним, что на данный момент письмо подписали более 500 человек, которые так или иначе связаны со спортом.