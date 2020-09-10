



Таким образом, спортсменка уже заработала 800 тысяч долларов призовых денег. В случае выхода в финал эта сумма вырастет до 1,5 миллионов. Если Азаренко выиграет титул, то получит 3 миллиона долларов.





Напомним, на стадии 1/2 финала белоруска сыграет с американкой Сереной Уильямс. Встреча запланирована на 11 сентября.