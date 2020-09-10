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US Open. Азаренко уже заработала 800 тысяч долларов, в случае победы сумма может вырасти до 3 миллионов

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open.


Таким образом, спортсменка уже заработала 800 тысяч долларов призовых денег. В случае выхода в финал эта сумма вырастет до 1,5 миллионов. Если Азаренко выиграет титул, то получит 3 миллиона долларов.

Напомним, на стадии 1/2 финала белоруска сыграет с американкой Сереной Уильямс. Встреча запланирована на 11 сентября.
Tribuna
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