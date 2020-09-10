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Александр Сырей: «Выбросил в мусорку готовый контракт с «Бейбарысом»

Защитник Александр Сырей, приговоренный к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года за противоправное влияние на результат матча «Динамо-Молодечно» – «Могилев» в ноябре 2019 года, рассказал об уходе из «Бейбарыса».

- Что бы изменил, имей возможность отмотать время на ноябрь прошлого года, кроме очевидного «не ввязывался бы в эту историю»?

– Прежде всего, не сделал бы глупости, которую сделал задолго до ноября. Когда буквально выбросил в мусорку готовый контракт с «Бейбарысом» и подписал соглашение с молодечненским «Динамо». Ну и в букмекерскую тему, само собой, не ввязывался бы, – признался Сырей.

Белорусский защитник выступал за «Арлан» и «Бейбарыс» в сезоне 2018-2019 годов, по итогам которого стал чемпионом Казахстана.
Tribuna
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