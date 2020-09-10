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Азаренко о 10-й победе подряд: «Не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала то, что одержала 10-ю победу подряд – обыграла Элизу Мертенс в четвертьфинале US Open (6:1, 6:0).



«Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое – в этом нет смысла.

Сейчас я просто с радостью подхожу в каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу».
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