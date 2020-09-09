







"МОК - политически нейтральная организация, которая не вмешивается в политику, а что касается хоккея, международная хоккейная федерация автономна и сама должна принимать решение", - сказал Бах.





Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что начались переговоры по поводу обращения к IIHF с призывом к переносу чемпионата мира 2021 года из Беларуси в другую страну.





До этого он пояснил, что Латвия хочет провести чемпионат мира 2021 года в Риге, однако, учитывая ситуацию в Беларуси, он не видит возможности, чтобы Латвия могла принять эти соревнования вместе с белорусской стороной.





Между тем IIHF пока не планирует переносить ЧМ-2021 в другую страну и не хочет делать никаких политических заявлений. "Слишком рано говорить про Минск, про майский чемпионат мира. Могу сказать, что ближайшее рассмотрение этого вопроса намечено на 15 сентября, когда у нас пройдет очередное заседание Совета", - заявил 2 сентября журналистам президент IIHF Рене Фазель.





Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в Латвии и Беларуси. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока - с 21 мая по 6 июня.