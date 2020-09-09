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Виталий Гурков о жестких задержаниях женщин в Минске: Мужики, это полное дно!

Белорусский боец и музыкант Виталий Гурков поделился мнением о действиях неизвестных в камуфляжной форме, которые накануне жестко разгоняли протесты, на которых присутствовали в основном женщины.


"Мужики, это дно полное. Я почему-то думаю, что это не белорусские милиционеры. Какие-то нелюди издеваются над белорусскими девушками. Это заезжие гастролеры. Сами знаете откуда", написал Гурков в инстаграм-аккаунте.
Источник: pressball.by
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