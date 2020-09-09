



"Мужики, это дно полное. Я почему-то думаю, что это не белорусские милиционеры. Какие-то нелюди издеваются над белорусскими девушками. Это заезжие гастролеры. Сами знаете откуда", написал Гурков в инстаграм-аккаунте.







