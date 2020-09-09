"Вопрос совместительства мной должностей в "Динамо", где я занимаю пост генерального директора, и в федерации, где я ранее был заместителем председателя, а теперь стану главой ФХБ, сегодня встал особенно остро. Но в своей работе я всегда считал развитие белорусского хоккея — главным своим приоритетом, поэтому сегодня совместительству придет конец. Я намерен сосредоточить все свои силы на работе в федерации хоккея.





Безусловно, я не могу просто перевернуть страницу "Динамо" и, в один миг, отбросив все мысли о клубе, приступить к новой работе. "Динамо" — это большой проект, впитавший в себя много сил большой команды, которой мне довелось руководить в последние годы. Поэтому в ближайшее время мы найдем кандидата на пост генерального директора клуба", — цитирует Баскова официальный сайт федерации.



