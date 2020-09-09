+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Новоиспеченный глава ФХРБ Дмитрий Басков принял решение покинуть пост генерального директора "Динамо-Минск"

Предваряя многочисленные вопросы со стороны присутствовавших на внеочередной конференции ФХРБ представителей СМИ, ее новый глава Дмитрий Басков заявил о решении покинуть должность гендиректора "Динамо-Минск".

"Вопрос совместительства мной должностей в "Динамо", где я занимаю пост генерального директора, и в федерации, где я ранее был заместителем председателя, а теперь стану главой ФХБ, сегодня встал особенно остро. Но в своей работе я всегда считал развитие белорусского хоккея — главным своим приоритетом, поэтому сегодня совместительству придет конец. Я намерен сосредоточить все свои силы на работе в федерации хоккея.

Безусловно, я не могу просто перевернуть страницу "Динамо" и, в один миг, отбросив все мысли о клубе, приступить к новой работе. "Динамо" — это большой проект, впитавший в себя много сил большой команды, которой мне довелось руководить в последние годы. Поэтому в ближайшее время мы найдем кандидата на пост генерального директора клуба", — цитирует Баскова официальный сайт федерации.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]