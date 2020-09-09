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Они не имеют права учить детей! Администрация минской школы №2 отказала в аренде клубу плавния Герасимени

Двукратный призер Олимпиады Александра Герасименя заявила, что ее клубу плавания не подписывают договор аренды в школе №2 из-за политической позиции знаменитой спортсменки.

— Школа №2 не планирует подписывать с нами договор, они уже заполняют группы своими детьми со школы. В такой ситуации мы оказались из-за нашей политической позиции, заключающейся в том, что мы не поддерживаем насилие и действующий режим, — заявила спортсменка в обращении к родителям, чьи дети занимаются в ее клубе.

— На данный момент клуб находится под государственной санкцией, в частности санкции управления образования Фрунзенского района, где нам просто не подписывают аренду и не дают возможности работать с нашими детками. 

Мы понимаем, что дети абсолютно ни при чем, они оказались крайними, и считаем, хоть руководство и могло проявить ряд определенных человеческих качеств, к сожалению, они их не проявили, и наши дети оказались за бортом.

Хочу отметить, что вы все вправе подать жалобу, коллективную жалобу, в управление образования. От себя отмечу, мы не будем сдаваться, а будем бороться за наше право и наших детей, будем отстаивать то время, которое нам принадлежало. 

Я приношу извинения от клуба, что в данной ситуации наши дети уже несколько недель не плавают. Но уверена, что очень скоро все закончится и мы с вами снова увидимся на голубых дорожках.
Источник: tut.by
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