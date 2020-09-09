Данное решение принято с учетом того, что у нескольких футболистов молодежной сборной Беларуси тесты на наличие вируса COVID-19 показали положительный результат.





Рассматривается возможность проведения матча в ноябре.





В свою очередь АБФФ в настоящий момент прорабатывает варианты скорейшего возвращения команды и тренерского штаба в Беларусь.





По информации Tribuna.com , три игрока молодежной сборной Беларуси сдали положительные тесты на коронавирус. Он обнаружен у защитника «Шахтера» Ильи Лукашевича, защитника «Минска» Дмитрия Прищепы и полузащитника Романа Вегери.



