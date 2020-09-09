Матч отбора Евро (U-21) Португалии и Беларуси перенесен на неопределнный срок из-за COVID-19 у белорусских игроков
Матч квалификации чемпионата Европы (U-21) 2021 года с участием молодежных сборных Португалии и Беларуси не состоится в даты текущей международной паузы, сообщает сайт АБФФ.
Данное решение принято с учетом того, что у нескольких футболистов молодежной сборной Беларуси тесты на наличие вируса COVID-19 показали положительный результат.
Рассматривается возможность проведения матча в ноябре.
В свою очередь АБФФ в настоящий момент прорабатывает варианты скорейшего возвращения команды и тренерского штаба в Беларусь.
По информации Tribuna.com, три игрока молодежной сборной Беларуси сдали положительные тесты на коронавирус. Он обнаружен у защитника «Шахтера» Ильи Лукашевича, защитника «Минска» Дмитрия Прищепы и полузащитника Романа Вегери.
10:39 09/09/2020
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