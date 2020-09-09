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Медалистка ОИ-2012 Лещик: Белорусы просто герои. Несмотря на то, что простых людей избивали и продолжают это делать

Наталия Лещик, призер ОИ-2012 в составе сборной Беларуси по художественной гимнастике, поделилась мнением об участии девушек в мирных акциях протеста.

– Как вы смотрите на то, что девушки задают тон процессу?

– Мне кажется, конкретно в нашем случае это вынужденная мера. Например, когда я вижу, как зверствуют те, кто обязан нас защищать, вижу последствия издевательств, хотела бы всех парней своего семейства оставить дома. Пусть они сидят в безопасности, пусть лучше я схожу. Но одновременно я понимаю, что нашим мужчинам сложно прятаться, если можно так сказать, за спинами девушек. И они тоже хотят помочь, защитить нас. 

Поэтому, считаю, несмотря на наличие женских маршей, несмотря на то, что мы видим случаи, когда девушки отбивают у омоновцев парней, гендерный баланс все равно сохраняется. Нет такого, что женщины захватили власть, и теперь мужчины будут стоять сзади. Когда парни оказываются за спинами девушек, все это происходит в целях безопасности, пока власть творит беззаконие. Мы бережем мужчин, чтобы потом они смогли нас, девушек, защитить, помочь.

– Меня впечатлил ролик, как девушка закрыла собой незнакомого парня, которого избивали в районе Немиги в это воскресенье.

– Это очередной показатель того, как и насколько белорусы объединились. Все белорусы – просто герои. И при этом продолжают гнуть свою мирную линию несмотря на то, что простых людей избивали и продолжают это делать. Каждый белорус – настоящий герой. Свои фотографии в инстаграме я всегда сопровождаю хэштегом #беларусыневерагодныя. И это истина. Я очень горда, что могу назвать себя белоруской, – сказала Лещик.
Источник: tribuna.com
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