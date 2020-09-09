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Виктория Азаренко: не имеет большого значения, где я живу. Я всегда играла за Беларусь. Всегда буду играть за Беларусь

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после выхода в четвертьфинал "US Open" рассказала, что всегда будет выступать за Беларусь.


- Это был сумасшедший матч. Она играла невероятно. Я пыталась подойти к сетке, а она продолжала наносить свои удары. Мне пришлось окопаться и добавить больше агрессии. Это было так весело. Надеюсь, людям понравилось смотреть, потому что мне было очень весело играть.

- Вы родом из маленькой страны, не очень богатой. А прожили уже много лет в США. Непростой вопрос. Если вы завоюете титул, что это будет значить для вас с точки зрения того, что вы из Беларуси? И что он будет значить, учитывая, что вы так много лет прожили в Америке?

- Имеет ли такое уж большое значение, что я родом из одной страны, а живу в другой? Не думаю. Я всегда играла за Беларусь. Всегда буду играть за Беларусь. Я не так много думаю о том, где живу. Я жила в разных местах, не только в США. Когда ты родом из небольшой страны, вроде Беларуси, то твои успехи кажутся более значительными, потому что таких возможностей не так много. Конечно, когда я выигрывала турниры "Большого шлема", это было большим событием на родине. Люди очень это ценили. Такие моменты дарят людям радость, — цитирует Азаренко фан-сообщество.
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