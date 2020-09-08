Матч молодежных сборных Португалия – Беларусь отложен

Матч квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года между молодежными сборными Беларуси и Португалии отложен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков белорусской команды, сообщили в пресс-службе АБФФ.





Поединок группы должен был состояться во вторник, 8 сентября, в Португалии.





"Матч молодежных сборных Беларуси и Португалии отложен из-за подозрения на COVID-19 у одного из футболистов "белакрылых", - сообщили в АБФФ.





Собеседники агентства добавили, что в случае отрицательного теста матч состоится 10 сентября.





Вместе с тем, СМИ пишут, что сразу у трех игроков белорусской молодежки положительный тест на COVID-19.





Белорусская команда занимает четвертое место в 7-й квалификационной группе, набрав в шести поединках восемь баллов.











