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Матч молодежных сборных Португалия – Беларусь отложен

У одного из игроков белорусской "молодежки", по информации АБФФ, подозрение на коронавирусную инфекцию.

Матч квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года между молодежными сборными Беларуси и Португалии отложен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков белорусской команды, сообщили в пресс-службе АБФФ.

Поединок группы должен был состояться во вторник, 8 сентября, в Португалии.

"Матч молодежных сборных Беларуси и Португалии отложен из-за подозрения на COVID-19 у одного из футболистов "белакрылых", - сообщили в АБФФ.

Собеседники агентства добавили, что в случае отрицательного теста матч состоится 10 сентября.

Вместе с тем, СМИ пишут, что сразу у трех игроков белорусской молодежки положительный тест на COVID-19.

Белорусская команда занимает четвертое место в 7-й квалификационной группе, набрав в шести поединках восемь баллов.
Sputnik.by
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