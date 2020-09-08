Специалист наказан по статье 100 ДК АБФФ.





Статья 100: «В случае, если какое-либо лицо совершит нарушения и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо Ассоциации, прямо не предусмотренные настоящим Кодексом, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям, то такое лицо также попадает под юрисдикцию настоящего Кодекса. В подобном случае дисциплинарные органы вправе самостоятельно избрать наказание из перечня наказаний, предусмотренных настоящим Кодексом, руководствуясь принципом разумности и справедливости».





Напомним, ранее Игорь Ковалевич уже подтвергался таким же санкциям со стороны КДК АБФФ за критические высказывания в адрес судей.