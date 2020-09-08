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Скинемся! "Крумкачоў" оштрафовали за солидарность во время матча с "Динамо"

КДК АБФФ оштрафовал «Крумкачы» на 50 и 75 базовых величин (3375 рублей – около 1280 тыс долларов) за якобы задержку и несоблюдение требований по организации матча 1/16 финала Кубка Беларуси против минского «Динамо» (2:0).

Об этом сообщается в решениях КДК от 4 сентября, которые опубликовал сайт АБФФ.

«Крумкачы» наказаны по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса.

Статья 92: несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча.

Напомним, перед матчем «Крумкачы» – «Динамо» Минск хозяева вышли на разминку в майках с надписью «Мы супраць гвалту», а также футболисты обеих команд провели акцию против насилия.

На канале «ЧестнОК» вышел влог с матча: 
Источник: tribuna.com
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