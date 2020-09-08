Об этом сообщается в решениях КДК от 4 сентября, которые опубликовал сайт АБФФ.





«Крумкачы» наказаны по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса.





Статья 92: несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча.





Напомним, перед матчем «Крумкачы» – «Динамо» Минск хозяева вышли на разминку в майках с надписью «Мы супраць гвалту», а также футболисты обеих команд провели акцию против насилия.





На канале «ЧестнОК» вышел влог с матча:







