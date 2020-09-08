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Уволен директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев

Уволен директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев, передает sport.tut.by. Эту информацию подтвердил сам Вадим.

Он рассказал, что его уволили по 259-й статье за "плохую идеологическую работу в коллективе". По его словам, замечания в его адрес последовали после первых высказываний спортсменов еще до выборов. Речь, в частности, о словах Романовской о том, что она "наблюдает выборы, которые язык не поворачивается назвать честными", в середине июня.

Однако основной причиной стало интервью с Козеко после событий 9−11 августа, когда он жестко высказался про брутальные задержания людей.

Как сообщил Кривошеев, после этого последовали встречи замминистра спорта с руководством РЦОП и национальной командой. Однако у фристайлистов была своя твердая позиция по тому, что происходило после выборов. "Дело в том, что у 5−6 человек в команде от действий силовиков так или иначе пострадали родственники или знакомые", — рассказал Вадим.

Затем его пригласили на встречу с министром спорта, где сообщили о плохой идеологической работе и предложили перейти на аналогичную должность в другой РЦОП — водно-лыжного спорта, однако Вадим отказался.

Нам говорят, что именно мы должны транслировать коллективу. Однако официальная информация "несколько" разнится с реальной. Как я могу говорить людям, что после выборов не было насилия, когда в том, что оно было, у меня не было сомнений? Министр говорит, что 60% информации в интернете на этот счет — фейки, но даже если 40% — правда, от этого не легче, и моему восприятию это не поддается, — говорит Кривошеев.

Планов на будущее у уволенного директора пока нет. "Пока это дорога в никуда и возможность по-новому взглянуть на какие-то вещи, найти свой путь".

Исполнять обязанности директора РЦОП по фристайлу в ближайшее время будет заместитель директора Светлана Попова.

Ранее свое недовольство действиями властей выражали известные фристайлисты Александра Романовская и Дмитрий Дащинский, а также тренер сборной Николай Козеко.
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