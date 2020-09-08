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Эксперт объяснил, почему Месси завершит карьеру в "Барселоне"

Эксперт по испанскому футболу Терри Гибсон высказал предположение, что нападающий Лионель Месси завершит карьеру в "Барселоне", пишет Газета.ру.



Шестикратный обладатель "Золотого мяча" намеревался покинуть каталонский клуб в нынешнее трансферное окно, однако решил остаться в команде, поскольку руководство не согласилось его отпустить.

"Дети Месси идут в школу в Барселоне, его жена живет с ним достаточно долго, и они давно знают друг друга. Он "король Каталонии" и "Барселоны". Как бы смешно это ни звучало, но посмотрите на его статистику, к нему никто и близко не приближается. Дело не только в том, сколько голов он забивает, но и в том, сколько игр он провел", — отмечает Гибсон.
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