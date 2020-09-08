Главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею подписал петицию против насилия и за честные выборы
Подпись под заявлением поставили более 500 человек.
Главный тренер юношеской сборной Беларуси Александр Руммо подписал петицию против насилия и за честные выборы, передает «Трибуна».
Напомним, спортивная общественность выступила с требования к власти:
1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.
2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.
3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.
4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Президенты Республики Беларусь.
5. Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.
6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.
Подпись под заявлением поставили более 500 человек.
08:59 08/09/2020
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