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Эдуард Занковец: Белорусскими девушками и женщинами можно только восхищаться

Бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею высказался о протестах в стране.




Бывший главный тренер сборной Беларуси Эдуард Занковец высказался о протестах в стране, передает «Трибуна».

- Я очень переживаю за тех, кто незаслуженно пострадал от насилия. Мне жаль тех, кто творит беззаконие. Ведь это останется грузом греха на их совести. За все, что мы делаем, мы несем ответственность. И наша жизнь – это тот путь, который мы выбираем сами.

Мне кажется, если человек борется за правое дело, ему не надо прятать свое лицо, а если приходится надевать маски перед своими согражданами, может, стоит задуматься, правильные ли вещи я делаю?

Что я потом буду рассказывать своим детям? С каким багажом греха я предстану перед Богом? Ведь нет ничего тайного, что не станет явным. А нынешним молодым поколением белорусов, белорусскими девушками и женщинами можно только восхищаться. Это невероятное поколение!
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