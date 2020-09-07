







- Нынешняя работа в охране вам нужна для того, чтобы просто не сидеть дома?





- Да, плюс социальная пенсия маленькая, 350-380 рублей. У некоторых 400. Доплаты получают только олимпийские чемпионы, но по достижении пенсионного возраста. Поэтому работаю — даже за 500 рублей прожить невозможно.





- Таких успехов у белорусских гребцов, как были в ваши годы, нет уже давно. Почему?





- Сейчас на Олимпиаду наши гребцы даже отбираются с трудом. Если нет результата, сразу начинается поиск виноватых: “прилетает” и спортсменам, и тренерам. Но в действительности никого нельзя обвинять. Мировая гребля сильно ушла вперед. У ведущих команд все есть для этого: фармакология, условия, деньги. Другие люди, менталитет. У нас многие хотят добиться не результата, а каких-то благ. Причем желательно сразу. Вот и получается замкнутый круг. К тому же греблю начали гораздо меньше показывать по телевизору. Раньше, как ни включишь “Евроспорт”, постоянно натыкаешься на какие-то регаты. Теперь — нет.

Часто ли вспоминаю свою Олимпиаду? Не каждый день, конечно, однако случается. Все же это главное событие в жизни... Хочется, чтобы те усилия, которые мы приложили для завоевания бронзы, ценили, чтобы достижение помнили. Увы, этого нет. У меня даже были мысли продать олимпийскую медаль. Дочка отговорила. Поэтому награда по-прежнему у меня — как напоминание о ярчайшем моменте карьеры.



