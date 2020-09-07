Именно такой вывод можно сделать исходя из содержания письма, отправленного правительством Латвии в Международную федерацию хоккея (ИИХФ).





Об этом сообщает передача Nekā personīga.





Политики Латвии начали одними из первых высказывать недовольство происходящими в соседней Беларуси событиями. Практически одновременно с запретом президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 официальным лицам этой страны въезжать в Латвию было составлено и письмо в ИИХФ относительно будущего хоккейного чемпионата мира, который в следующем году должны принять Рига и Минск.





Вот текст этого письма:





"Прошедшие 9 августа 2020 года в Беларуси президентские выборы не отвечают международным обязательствам, принятым в мире демократическим принципам и нормам права, они не были свободными и справедливыми. Репрессивные действия белорусских властей и применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ нарушают международно признанные права человека и демократические принципы. По мнению правительства Латвийской Республики, такие действия несовместимы с ценностями ИИХФ и, следовательно, несовместимы со статусом страны — организатора ЧМ-2021 ИИХФ.





В связи с вышеизложенным правительство Латвийской Республики призывает передать статус главного организатора чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года какой-то другой стране.





Если ситуация с правами и свободами человека в Беларуси не изменится и соответствующие решения со стороны ИИХФ не будут приняты, правительство Латвийской Республики может отозвать свои гарантии в качестве страны — организатора ЧМ-2021".





Одновременно руководство Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) не спешит рубить голову с плеч и призывает отделять спорт от политики. Например, президент ЛФХ Айгарс Калвитис, за плечами которого огромный политический опыт (занимал посты министра сельского хозяйства и экономики, с 2004 по 2007 год являлся премьер-министром страны).





По его словам, отказ от ЧМ-2021 разрушит весь авторитет Латвии в глазах хоккейного мира. Такого события как хоккейный чемпионат мира в стране не проходило уже пятнадцать лет, а в случае отказа — не будет и еще ближайших пятнадцать лет.



