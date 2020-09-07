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Дмитрий Дащинский: Люди созрели, чтобы что-то менять

Призер ОИ по фристайлу Дмитрий Дащинский: Люди созрели, чтобы что-то менять Один из самых известных белорусских спортсменов поддержал перемены.


«Трибуна» поговорила с еще известным белорусским фристайлистом – бронзовым (в 1998-м) и серебряным (в 2006-м) призером Олимпийских игр, тренером сборной Беларуси, а с недавних пор и председателем Белорусской ассоциации школьного спорта Дмитрием Дащинским.

– Как вы относитесь к тому, что происходит в Беларуси после выборов?

– Я категорически против насилия, которое было применено к людям.

– Как думаете, будут ли проведены какие-то расследования в отношении силовиков?

– Я очень надеюсь. Пока что-то не видно. Хотя вроде как говорят, что там чуть ли не заведены дела, но пока конкретной информации нет. Я думаю, что людей этот вопрос и волнует особенно. Чем дольше это затягивается, тем большее недовольство вызывает. Я не знаю, почему нет продвижения в этом вопросе.

– А вы бы хотели каких-то изменений?

– Однозначно. Что-то должно меняться. Плюс после того, что произошло после выборов... Это выглядело как попытка быстро усмирить. Наверное, много уже людей созрели к тому, что нам нужно что-то менять. Я думаю, что изменения, в принципе, всегда нужны. Даже когда все хорошо, должно что-то происходить, и я думаю, что такие потрясения на пользу идут. Они дают возможность пересмотреть какие-то плюсы и минусы системы. Даже если спорт брать: ты бываешь на высоте, но какие-то сильные падения дают возможность, если ты правильно к этому относишься, все проанализировать и пойти в нужном направлении. Я надеюсь, что в стране получится так же.
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