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Футболист «Слуцка» обратился к правоохранителям

Полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов обратился в своем Instagram к белорусским правоохранителям.

— Хотелось бы обратиться к нашим правоохранительным органам: к МВД, армии и другим подразделениям. Ребята, вы что творите? Вы избиваете ни в чем не повинных людей, которые вышли отстаивать свое слово, свободу слова, свои права. Вы избиваете студентов, детей, наших прекрасных женщин и девушек. Остановитесь! Что вы делаете? Как вам спится после этого? Как вы смотрите в глаза своим матерям, женам, своим детям? Чему вы их научите? Пожалуйста, остановите насилие! — сказал Козлов.
Слуцк деловой
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