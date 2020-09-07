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Сдали полномочия — Соболенко и Мертенс не смогли защитить титул на US Open

Чемпионки US Open-2019 в парном разряде Арина Соболенко и Элизе Мертенс не смогли защитить титул. Их путь к повторению успеха годичной давности прервали немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева.

Соперниц по праву можно назвать злыми гениями белорусских теннисисток. Ведь ранее они обыграли Викторию Азаренко и Софию Кенин.

Впрочем, поначалу фиаско нашей пары ничего не предвещало. Уже в четвертом гейме Арина и Элизе сделали брейк, но тут же пропустили ответный удар. Плюс не смогли выиграть следующий мини-отрезок. Вскоре соперницы довели дело до промежуточной виктории.

Во второй партии Лаура и Вера забрали стартовый гейм на чужой подаче. В третьем Арина и Элизе двойной брейк-поинт отыграли. В девятом гейме Зигемунд и Звонарева
упустили два матчбола. Соболенко и Мертенс в следующем смогли отыграть брейк. Но когда пришло время теннисных «пенальти», белоруска и бельгийка проявили себя бездарно — всего один розыгрыш остался за ними. А Лаура и Вера реализовали с первой попытки пятерной матчбол.

Белорусским поклонникам тенниса осталось надеяться лишь на Викторию Азаренко, которая вечером 7 сентября проведет поединок 1/8 финала с Каролиной Муховой из Чехии.
Mlyn.by
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