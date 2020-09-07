



Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, комментарий которого приводит AFP, пишет ТАСС.





Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.





Коутс, который также возглавляет координационную комиссию МОК по проведению Олимпиады в Токио, отметил, что соревнования пройдут "с коронавирусом или без него".





"Это будут Игры, которые победили COVID-19, свет в конце тоннеля", - сказал Коутс.





В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.





Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.