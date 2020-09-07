Михаил Мархель: настраиваемся на победу. Но если с Казахстаном случится ничья при хорошей игре, останемся довольны





"Это главный тренер национальной сборной или клерк минспорта? Вроде все время тренером работал, когда успел набраться опыта так крутить задом? Вчистую проиграть албанцам и сетовать на проблемы с реализацией, какой из моментов был голевым? Декларировать омоложение национальной сборной (непонятно с какого), а в последней игре Бордачев, Селява, Хачатурян, Легчилин — и эти парни заслуженно в сборной. Теперь плевать на игру с казахами, главное с Грузией, при том что один и тот же турнир, лишь с одной разницей. Не Мархеля заслуга в том, что сборная добралась до матча с Грузией.





Трусливая игра, трусливая позиция тренерского штаба сборной (не только в футболе). Кондратьеву давно нужно попрощаться с этим штабом", — написал Исаев в Facebook.







