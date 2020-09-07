+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Валерий Исаев: Мархель вроде все время тренером работал. Когда успел набраться опыта так крутить задом?

Известный белорусский футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о словах главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля накануне матча с командой Казахстана. Встреча Лиги наций состоится 7 сентября в Алматы и стартует в 17.00 по минскому времени.

Михаил Мархель: настраиваемся на победу. Но если с Казахстаном случится ничья при хорошей игре, останемся довольны

"Это главный тренер национальной сборной или клерк минспорта? Вроде все время тренером работал, когда успел набраться опыта так крутить задом? Вчистую проиграть албанцам и сетовать на проблемы с реализацией, какой из моментов был голевым? Декларировать омоложение национальной сборной (непонятно с какого), а в последней игре Бордачев, Селява, Хачатурян, Легчилин — и эти парни заслуженно в сборной. Теперь плевать на игру с казахами, главное с Грузией, при том что один и тот же турнир, лишь с одной разницей. Не Мархеля заслуга в том, что сборная добралась до матча с Грузией.

Трусливая игра, трусливая позиция тренерского штаба сборной (не только в футболе). Кондратьеву давно нужно попрощаться с этим штабом", — написал Исаев в Facebook.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]