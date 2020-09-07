Чьи вы, хлопцы, будете?

«Ребятушки, ну не бывают все фанаты примерно одного возраста, роста, пола и даже прически»





«Один из угловых секторов, уже много лет воспринимаемый как фанатский, был мертв – фан-клуб объявил «зубрам» бойкот еще летом. Ну, вернее, полумертв: там наблюдалась какая-то группа, окружившая в одинаковых спортивных костюмах расстеленный на сидениях государственный флаг. Такие же поменьше были рандомно разложены в секторах поблизости.





Правда, имитация фан-сектора все же имела место. Почти на противоположной стороне яруса – за воротами, которые в первом и третьем периодах (и, как позже выяснилось, овертайме) были хозяйскими. Уже с первых минут его «топления» (на самом деле по-армейски старательного, тут не могу не признать) хотелось спросить голосом Анатолия Папанова: «Вы из какого общества, ребята?» Былой стихийностью с искренностью там не пахло даже в дальнем приближении.









Заодно хотелось дать пару советов идеологам и исполнителям имитации, благо опыт наблюдения за фан-секторами на футболе и хоккее составляет уже четверть века. Ребятушки, ну не бывают все фанаты примерно одного возраста, роста, пола и даже прически. И редко когда они облачаются в однотипные майки всего-то двух оттенков. И профессиональный барабанщик из роты почетного караула (почему-то у журналистов он с ходу стал ассоциироваться именно с ним) здесь совершенно лишний и демаскирующий подделку фактор.





Наконец, фан-сектор должен уметь «запускать волну». Прежний умел. Этот попытался было, но после пары-тройки неудачных попыток в середине второго периода плюнул на затею. Ну и не развозятся истинные фанаты сразу после матча централизованно. Хотя этих можно было понять: уже в одном из перерывов выяснилось, что лубочная «торсида» представлена курсантами МЧС. Собственно, что курсантами было понятно с ходу, ведомство приписки было не столь принципиально. Все равно помогать тушить пожары под воротами Фурха в третьем периоде они не смогли бы», – сказал Федоренков.



