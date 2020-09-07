Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем инстаграме, пишет by.tribuna.com

«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.

Напомним, на этой неделе Василий Хомутовский покинул посттренера вратарей брестского «Динамо». Ранее он публично высказывался о происходящем в Беларуси после президентских выборов и призывал силовиков остановить насилие.