Человек Чести: Хомутовский в Минске принял участие в мирной акции протеста
Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.
Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем инстаграме, пишет by.tribuna.com
«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.
Напомним, на этой неделе Василий Хомутовский покинул посттренера вратарей брестского «Динамо». Ранее он публично высказывался о происходящем в Беларуси после президентских выборов и призывал силовиков остановить насилие.
08:11 07/09/2020
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