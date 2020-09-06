«Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Беларуси для подготовки спортсменов. Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе», — цитирует lenta.ru заявил Тихонов. Он посчитал, что Беларусь – не Америка, где есть возможность платить спортсменам огромные деньги.





18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.



