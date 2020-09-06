Известные спортсмены вышли на акцию протеста в Минске





Среди них — братья Мещеряковы, Андрей Кравченко, Артур Удрис, Степан Попов, Валентина Зеленкевич, Надежда Остапчук и другие.





Отметим, что спортсмены уже не в первый раз выходят на акции протеста. Они создали «Белорусский фонд спортивной солидарности».

Также уже более 500 спортсменов подписали письмо с требованиям к властям, среди которых — прекращение насилия со стороны силовых структур и расследование случаев издевательств над задержанными во время протестных акций.





В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Елена Левченко, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.



