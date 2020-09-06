– Во времена событий в Украине топовые футболисты вашей страны не стеснялись озвучивать свою гражданскую позицию. Сейчас тебя удивляет молчание белорусских игроков?





– Наверное, футболисты боятся что-то потерять. Правда, если ты топовый спортсмен, то уже должен быть независимым. В Украине больше свободы, поэтому любой игрок может высказать свою точку зрения. Она может кому-то понравиться, а кому-то нет, но человек не молчит.





Не знаю, что происходит внутри белорусских клубов. Может быть, ребят попросили не высказываться. Опять же, тут у каждого своя позиция: кто-то соглашается, а кто-то выражает свое мнение.





В Украине не было такого, чтобы кто-то приходил: «Так, на эту тему ничего не говорить». Если тебя спрашивают, то говори. Не хочешь отвечать на какие-то вопросы, то можешь сказать об этом.





В Беларуси, как я понимаю, игроки стоят перед выбором: или контракт, или позиция. Но, на мой взгляд, сейчас надо говорить. Все-таки в твоей стране происходят такие вещи!





Понятно, кому-то 20 лет жилось хорошо, поэтому не хочется ничего менять. Каждый сам решает для себя: или согласиться с происходящим в стране, или нет. Мне кажется, сейчас не то время, чтобы молчать.





– Удивляет, что даже после жестокого избиения Сергея Козеки из клубов «вышки» не пошло массовой солидарности?





– Мы пересекались с Серегой в «Шахтере». Разве перед Козекой и Рассолько кто-нибудь извинился? Человека чуть не сделали инвалидом! Что это такое?





Серега – очень адекватный парень, который бы спокойно прошел в участок для выяснения каких-то обстоятельств. Уверен, Козека даже не сопротивлялся, а его отдубасили. Кто за это ответит? Как человек будет работать в ближайшее время? Невероятная безнаказанность! Просто бред!





В любой профессии должна быть солидарность. Если кто-то побьет таксиста, то через две минуты к нему съедется весь район. Вот это солидарность! Так же должно быть в футболе.





Не важно, в какой лиге играет футболист, он ваш коллега. Среди белорусских футболистов есть солидарность. Когда у кого-то случается горе, то все клубы собираются финансами. Но тут немного другая ситуация. Если там была своеобразная внутренняя кухня, то сейчас о своей позиции нужно говорить. Но пока мы этого не видим.





«Крумкачы» сделали это публично, но тот же БАТЭ молчит. Антона Сароку забрали почти сразу после выборов, но БАТЭ никак не обозначал себя. Очевидно, клуб что-то сдерживает.





– Очевидно, государственная поддержка.



