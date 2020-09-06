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Виктория Азаренко: я никогда не достигну совершенства. Я с этим смирилась

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась эмоциями после выхода в 1/8 финала "US Open".




"Отличная возможность выиграть турнир? Я думаю, это отличная возможность играть и победить. Но у всех она одинаковая. Важно, как ты ее используешь.

Я всегда иду от матча к матчу. Дорога длинная, и я по ней уже проходила. Это помогает мне оставаться в настоящем и наслаждаться моментом.

Да, возможность отличная. Но я хочу сосредотачиваться на каждой конкретной задаче. Думаю, это лучший способ реализовать эту возможность.

Думаю, это в первую очередь вопрос того, можешь ли ты это физически сделать — особенно стабильно. Чтобы держать заднюю линию и давить на соперницу, нужно быть готовой очень много работать. Я для этого много тренировалась.

Еще нужно понимать темп. Иногда нужно срезать углы не за счет мощи, а за счет точности и того, что рано встречаешь мяч. Нужно понимать, чувствовать игру.

Конечно, физические данные играют важную роль. Некоторые игроки генерируют мощь за счет рук, а я — за счет движения. И сейчас я понимаю свои сильные стороны и лучше их использую.

В принципе я всем довольна. Но, конечно, хочу прибавлять. Важно сохранять стабильность и добавлять небольшие детали. Например, сегодня я хорошо играла, хорошо двигалась, но вторая подача работала не очень хорошо. Я никак не могла ее прочувствовать. Поэтому после матча я пошла, потренировалась и снова поймала этот ритм.

Всегда можно найти то, над чем нужно поработать. Я никогда не достигну совершенства. Я с этим смирилась. Но я постараюсь подобраться к нему как можно ближе", — цитирует Азаренко usopen.org.
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